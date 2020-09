Fonseca: «Dzeko è sereno» – VIDEO (Di lunedì 28 settembre 2020) L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato di Dzeko dopo la partita contro la Juventus Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa di Edin Dzeko dopo il pareggio contro la Juventus per 2-2. «Dzeko è sereno e motivato. Oggi ha fatto una buona partita. È importante per noi, non ha fatto gol ma ha lavorato molto per la squadra. Ha avuto opportunità. Durante la partita non è obbligatorio fare le cinque sostituzioni. I ragazzi mi hanno detto che stavano bene. A volte non abbiamo la necessità di fare dei cambi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) L’allenatore della Roma Pauloha parlato didopo la partita contro la Juventus Paulo, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa di Edindopo il pareggio contro la Juventus per 2-2. «e motivato. Oggi ha fatto una buona partita. È importante per noi, non ha fatto gol ma ha lavorato molto per la squadra. Ha avuto opportunità. Durante la partita non è obbligatorio fare le cinque sostituzioni. I ragazzi mi hanno detto che stavano bene. A volte non abbiamo la necessità di fare dei cambi». Leggi su Calcionews24.com

