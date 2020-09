Flamengo con 19 positivi al covid: in campo l'Under 20 che pareggia col Palmeiras! (Di lunedì 28 settembre 2020) BRASILE - Alla fine il Flamengo è dovuto andare in campo, conquistando anche un punto quasi insperato. E' finita 1-1 la sfida fra il Palmeiras e i rubronegros, che hanno schierato una formazione ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) BRASILE - Alla fine ilè dovuto andare in, conquistando anche un punto quasi insperato. E' finita 1-1 la sfida fra il Palmeiras e i rubronegros, che hanno schierato una formazione ...

DiMarzio : 16 positivi nel #Flamengo: il club chiede il rinvio della gara con il Palmeiras - sportli26181512 : Flamengo con 19 positivi al covid: in campo l'Under 20 che pareggia col Palmeiras!: Il club aveva chiesto invano al… - napolista : #Flamengo, tutti positivi. Condannati a giocare lo stesso dal tribunale del lavoro I campioni brasiliani erano torn… - Thiasgal : ???? Nonostante 16 positivi al Covid, non è stato concesso il rinvio della partita al #Flamengo, che è riuscito a par… - winradtrader : RIP Flamengo. Beh dai, l’ultima partita di Champions asiatica l’Al-Hilal l’ha giocata con 3 portieri in campo e nes… -

Ultime Notizie dalla rete : Flamengo con Flamengo con 19 positivi al covid: in campo l'Under 20 che pareggia col Palmeiras! Corriere dello Sport.it Flamengo, 19 giocatori positivi al coronavirus: scende in campo l'Under 20

La rosa della prima squadra, infatti, era stata falcidiata dal coronavirus, con ben 19 positivi. Il Flamengo aveva chiesto invano alle autorità sportive il rinvio della gara, poi stabilito dal ...

PEDRO, A segno nel pareggio contro il Palmeiras

È andata in scena nella notta la gara tra Palmeiras e Flamengo, del Campionato Brasileirao. Tra i marcatori della sfida spunta Pedro, ex viola. Il giocatore ha segnato il gol ...

La rosa della prima squadra, infatti, era stata falcidiata dal coronavirus, con ben 19 positivi. Il Flamengo aveva chiesto invano alle autorità sportive il rinvio della gara, poi stabilito dal ...È andata in scena nella notta la gara tra Palmeiras e Flamengo, del Campionato Brasileirao. Tra i marcatori della sfida spunta Pedro, ex viola. Il giocatore ha segnato il gol ...