Coronavirus, il virus fa una nuova vittima in Abruzzo,morto paziente 86enne, altri 4 contagi (Di lunedì 28 settembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 4380 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi (di età compresa tra 37 e 87 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 479 (si tratta di un 86enne di Pescara). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3048 dimessi/guariti (+8 rispetto a ieri, di cui 20 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3028 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 857 (-5 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 28 settembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 4380 i casi positivi al Covid 19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi (di età compresa tra 37 e 87 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 479 (si tratta di undi Pescara). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3048 dimessi/guariti (+8 rispetto a ieri, di cui 20 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3028 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 857 (-5 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza ...

Ufficiale: Paolo Brosio ha avuto il Coronavirus, il racconto della sua sofferenza

CORONAVIRUS: l'ARIA può essere Veicolo di TRASMISSIONE! Ecco le NUOVE LINEE GUIDA che lo CONFERMANO

