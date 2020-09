Battibecco Bonan-Mihajlovic | “Devo mandare la pubblicità” | “Mandala dopo o me ne vado”

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 settembre 2020)tra Sinisae Alessandronel corso del post partita di Bologna-Parma, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021 vinto per 4-1 dai rossoblù. Nel corso della consueta intervista il conduttore di Sky Sport ha interrotto l’allenatore serbo per ragioni pubblicitarie: “Devo interromperti ma devola pubblicità”, la risposta di Sinisa non si è fatta attendere “Ma come la pubblicità? Mandalaca*** o me ne vado”.ha risposto piccato: “Sinisa, vuoi decidere tu i palinsesti?”. Alla fine Sinisa si è tolto l’auricolare e se ne è andato. Di seguito il video dell’accaduto.