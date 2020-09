Aumenta l’aspettativa di vita: 150mila anziani in più ogni anno, una buona dieta aumenta la vita (Di lunedì 28 settembre 2020) “Nuovi studi pubblicati dalla SIGOT tra i geriatri ospedalieri ci riservano non poche sorprese in un anno in cui abbiamo dovuto piangere la perdita di migliaia di anziani a causa della pandemia Covid”. “La probabilita’ di godere di un invecchiamento sereno puo’ aumentare adottando un corretto stile di vita. In particolare, l’adesione ai principi della dieta mediterranea riduce il rischio di gravi malattie degenerative croniche in eta’ avanzata e favorisce la sostenibilita’ ambientale”, sottolinea Stefania Maggi, Dirigente di ricerca, CNR-Invecchiamento, Istituto di Neuroscienze, Padova, nel presentare la sua ricerca al 34esimo Congresso della Societa’ Italiana Geriatria Ospedaliera e Territoriale. Il ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) “Nuovi studi pubblicati dalla SIGOT tra i geriatri ospedalieri ci riservano non poche sorprese in unin cui abbiamo dovuto piangere la perdita di migliaia dia causa della pandemia Covid”. “La probabilita’ di godere di un invecchiamento sereno puo’re adottando un corretto stile di. In particolare, l’adesione ai principi dellamediterranea riduce il rischio di gravi malattie degenerative croniche in eta’ avanzata e favorisce la sostenibilita’ ambientale”, sottolinea Stefania Maggi, Dirigente di ricerca, CNR-Invecchiamento, Istituto di Neuroscienze, Padova, nel presentare la sua ricerca al 34esimo Congresso della Societa’ Italiana Geriatria Ospedaliera e Territoriale. Il ...

falitalia : @cesare8859 @ALan__61 @CottarelliCPI Appunto, chi lavora oggi paga le pensioni di oggi! Se l'aspettativa di vita au… - falitalia : @matteo020 @ALan__61 @CottarelliCPI Riprendere la riforma Fornero e migliorarla ulteriormente. L'aspettativa di vit… - durante_g : RT @Andunedhel: IL #COVID STA ESPLODENDO IN EUROPA!!! SI CHIUDA TUTTO!!! Poi si vanno a vedere i dati forniti dall'#ECDC e... meh. Aumenta… - MercPat : RT @Andunedhel: IL #COVID STA ESPLODENDO IN EUROPA!!! SI CHIUDA TUTTO!!! Poi si vanno a vedere i dati forniti dall'#ECDC e... meh. Aumenta… - cbergy69 : RT @Andunedhel: IL #COVID STA ESPLODENDO IN EUROPA!!! SI CHIUDA TUTTO!!! Poi si vanno a vedere i dati forniti dall'#ECDC e... meh. Aumenta… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumenta l’aspettativa Tumori. Aumenta la guarigione a livello europeo. Il 51% delle donne e 40% uomini Agenpress