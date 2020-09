Alessandra Mastronardi: ‘Lino Guanciale? È più bello da quando si è sposato’ (Di lunedì 28 settembre 2020) Grandi protagonisti della domenica di Rai1 con L’Allieva 3, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi si sono raccontati a Domenica In qualche ora prima del debutto della terza stagione della fiction. “Ci siamo incontrati al provino de L’Allieva” svela Guanciale ricordando il primo incontro con la collega, che gli fa eco: “Io conoscevo Lino perché Elena Sofia Ricci, con cui praticamente sono cresciuta, aveva lavorato prima con Lino su Che Dio ci aiuti e mi parlava solo di lui ‘Devi lavorare con Lino, è bravissimo, vedrai’, poi quando abbiamo fatto il provino non solo è un essere umano meraviglioso ma anche un collega meraviglioso” (QUI il video). Il matrimonio di Lino Guanciale “Già dal provino era ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 28 settembre 2020) Grandi protagonisti della domenica di Rai1 con L’Allieva 3, Linosi sono raccontati a Domenica In qualche ora prima del debutto della terza stagione della fiction. “Ci siamo incontrati al provino de L’Allieva” svelaricordando il primo incontro con la collega, che gli fa eco: “Io conoscevo Lino perché Elena Sofia Ricci, con cui praticamente sono cresciuta, aveva lavorato prima con Lino su Che Dio ci aiuti e mi parlava solo di lui ‘Devi lavorare con Lino, è bravissimo, vedrai’, poiabbiamo fatto il provino non solo è un essere umano meraviglioso ma anche un collega meraviglioso” (QUI il video). Il matrimonio di Lino“Già dal provino era ...

