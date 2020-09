“Addio | Ludovica” 29enne universitaria trovata morta in casa dallo zio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ludovica Taffon aveva 29 anni ed era una studentessa. La giovane è statasenza vita nella sua abitazione in via Nievo, nella frazione di Ramuscello. I carabinieri della stazione di Cordovado, guidati dal maresciallo Christian Capovilla, sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri quando lo zio della giovane, dopo averla ripetutamente chiamata ma senza ricevere alcuna risposta, ha dato l’allarme. In via Nievo, oltre all’Arma, personale del 118 con un’ambulanza dall’ospedale di San Vito al Tagliamento. Il personale sanitario ha tentato in ogni modo di rianimare Ludovica, ma lanon ha mai ripreso coscienza. Il medico legale, pertanto, ha potuto soltanto constatare il decesso. accertamenti medico-legali. Il magistrato di turno, Marco Faion, ha chiesto che venga effettuata ...