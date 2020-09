Quartararo vince in Catalogna e torna leader della MotoGp, ritirati Rossi e Dovizioso (Di domenica 27 settembre 2020) Fabio Quartararo vince il Gran Premio della Catalogna , ottavo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGp. Il pilota francese della Yamaha Petronas al Montmelò ritrova il successo e soprattutto la leadership... Leggi su feedpress.me (Di domenica 27 settembre 2020) Fabioil Gran Premio, ottavo appuntamento del Mondiale 2020 di. Il pilota franceseYamaha Petronas al Montmelò ritrova il successo e soprattutto laship...

GazzettaDelSud : Quartararo vince in Catalogna e torna leader della MotoGp, ritirati Rossi e Dovizioso - lollosambucci91 : #GPdiCatalogna, vince #Quartararo, poi le #Suzuki. Dispiacere #Rossi! #MotoGP Il pezzo per #Quanteruote.it - Cinziasca68 : RT @LaStampa: Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio di Catalogna classe MotoGp. - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: #Motogp Quartararo vince in Catalogna, quarto Morbidelli. Sul podio le Suzuki di Mir e Rins. Sfuma il sogno di Valentino… - VAVEL_Italia : Torna a vince Quartararo, sfortunati gli italiani -