Non mi sarei mai aspettata di diventare virale su TikTok per un errore commesso in classe (Di domenica 27 settembre 2020) Questo articolo è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo di Stephanie ComfortInsegnanti, i giovani americani sono stanchi di voi. A essere onesti, a volte il sentimento è ricambiato, ma concentriamoci su quello che pensano i giovani perché, per lo scopo di questo articolo, quelli sono gli unici pareri che contano.Di cosa sono stanchi, di preciso? Be’, sono stanchi di dover consegnare compiti faticosi. Sono stanchi di dover fare un lavoro che li confonde e non collima con i loro interessi. Ma, più di tutto, sono stufi che delle persone imperfette chiedano loro di essere perfetti. Per intenderci, cari insegnanti, quelle persone imperfette siete voi e chiunque vi supporti o vi aiuti a fare il vostro lavoro.Perché siete imperfetti? Perché alzate la voce quando perdete la pazienza, criticate ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 settembre 2020) Questo articolo è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo di Stephanie ComfortInsegnanti, i giovani americani sono stanchi di voi. A essere onesti, a volte il sentimento è ricambiato, ma concentriamoci su quello che pensano i giovani perché, per lo scopo di questo articolo, quelli sono gli unici pareri che contano.Di cosa sono stanchi, di preciso? Be’, sono stanchi di dover consegnare compiti faticosi. Sono stanchi di dover fare un lavoro che li confonde e non collima con i loro interessi. Ma, più di tutto, sono stufi che delle persone imperfette chiedano loro di essere perfetti. Per intenderci, cari insegnanti, quelle persone imperfette siete voi e chiunque vi supporti o vi aiuti a fare il vostro lavoro.Perché siete imperfetti? Perché alzate la voce quando perdete la pazienza, criticate ...

borghi_claudio : Vabè... saltato l'ultimo minuto di diretta per morte del telefono. Volevo solo dire che se fossi il PD oggi sarei p… - FioriFlavio : @andrea41183532 @SpaceCowboy21 @ilfoglio_it Ci sto provando eh... na non colgo l'ironia colpa mia, se può aiutarmi,… - massimozampini : @PiottAlessandro @AxxMassimo @pisto_gol @IPDM2020 @scorretto12 @juventusfc Gli insulti vanno sempre evitati. Poi no… - GabryMonto : @DribblingWorld Fossi in un giocatore del Napoli, non sarei molto tranquillo. #genoanapoli #COVID?19 - Enzobruno9 : @Cruf3 Non mi sarei mai aspettato il 3-0 che sembra profilarsi. -

Ultime Notizie dalla rete : Non sarei Agerola. Maria Cuomo: "Non ho il Covid, ma non sarei stata diversa se il risultato fosse stato un altro" Positanonews G-Star - Camicia slim fit in denim con effetto slavato medio

Acquista online G-Star - Camicia slim fit in denim con effetto slavato medio su ASOS. Con spedizione e reso gratuiti (T&C applicabili), lo shopping non é mai stato cosí facile!

Se hai il dubbio che lui sia un narcisista patologico con queste domande non ne avrai più

Il disturbo narcisistico di personalità è riconoscibile in persone che hanno un altissimo senso di autostima, di onnipotenza e uno scarso senso empatico. Inizialmente è difficile smascherare un narcis ...

Acquista online G-Star - Camicia slim fit in denim con effetto slavato medio su ASOS. Con spedizione e reso gratuiti (T&C applicabili), lo shopping non é mai stato cosí facile!Il disturbo narcisistico di personalità è riconoscibile in persone che hanno un altissimo senso di autostima, di onnipotenza e uno scarso senso empatico. Inizialmente è difficile smascherare un narcis ...