MotoGP Catalogna 2020: quando e dove vedere la gara in tv e streaming (Di domenica 27 settembre 2020) Si accendono i motori della MotoGP in questa domenica 27 settembre già caratterizzata dalle monoposto e dallo spettacolo della Formula 1. A distanza di una settimana, il Motomondiale regala ai suoi appassionati una nuova tappa e riparte da Barcellona, esattamente dal circuito di Montmelò per il Gp di Catalogna. Ecco tutte le info utili relative... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

SkySportMotoGP : ?? Abbiamo una wild-card inattesa per Barcellona (-45' #FP2) Il LIVE ? - SkySportMotoGP : ?? @FrankyMorbido12 elogia pubblicamente il suo nuovo compagno di squadra: 'Pilota di un calibro diverso' #CatalanGP… - FormulaPassion : #MotoGP | Seguite con noi la diretta del Warm Up - realferrarista : RT @FormulaPassion: #MotoGP | #Quartararo è pronto per la gara di #Barcellona #CatalanGP - dinoadduci : MotoGP Catalogna 2020: Morbidelli in pole! Rossi ottimo terzo -