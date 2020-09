Liga 2020/2021: il Siviglia vince a Cadice al 90′, pari tra Valladolid e Celta Vigo (Di domenica 27 settembre 2020) Il Siviglia vince per il rotto della cuffia nel match della terza giornata della Liga 2020/2021. All’esordio in campionato la squadra di Lopetegui soffre in casa del Cadice e la spunta soltanto al 90′ per effetto del gol di El Haddadi. A passare in vantaggio erano stati i padroni di casa con Suarez, nel secondo tempo De Jong ha trovato il pareggio e poi nel finale convulso i tre punti conquistati dagli ospiti che dilagano con il gol del cavallo di ritorno Rakitic al 96′ e che hanno così cominciato nel migliore dei modi il loro cammino nel campionato spagnolo. Finisce invece con un pareggio sostanzialmente giusto tra Valladolid e Celta Vigo. All’ultimo minuto del primo tempo gli ospiti passano in vantaggio ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Ilper il rotto della cuffia nel match della terza giornata della. All’esordio in campionato la squadra di Lopetegui soffre in casa dele la spunta soltanto al 90′ per effetto del gol di El Haddadi. A passare in vantaggio erano stati i padroni di casa con Suarez, nel secondo tempo De Jong ha trovato il pareggio e poi nel finale convulso i tre punti conquistati dagli ospiti che dilagano con il gol del cavallo di ritorno Rakitic al 96′ e che hanno così cominciato nel migliore dei modi il loro cammino nel campionato spagnolo. Finisce invece con un pareggio sostanzialmente giusto tra. All’ultimo minuto del primo tempo gli ospiti passano in vantaggio ...

