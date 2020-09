Infortunio Rebic, brutte notizie per il Milan: problema alla spalla per l’attaccante (Di domenica 27 settembre 2020) Infortunio Rebic – Il Milan è in campo per la partita di campionato contro il Crotone, inizio di stagione molto positivo per la squadra di Stefano Pioli. I rossoneri si stanno confermando, a 20 minuti dal termine doppio vantaggio con le reti siglate da Kessie su calcio di rigore e Brahim Diaz. Al 57′ tegola per il club rossonero, Infortunio alla spalla per Rebic che sembra serio. L’attaccante è uscito dal campo molto dolorante, al suo posto è entrato Colombo. Le condizioni del calciatore preoccupano in vista delle prossime gare, la prestazione di oggi del croato è stata molto importante.L'articolo Infortunio Rebic, brutte notizie per il ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020)– Ilè in campo per la partita di campionato contro il Crotone, inizio di stagione molto positivo per la squadra di Stefano Pioli. I rossoneri si stanno confermando, a 20 minuti dal termine doppio vantaggio con le reti siglate da Kessie su calcio di rigore e Brahim Diaz. Al 57′ tegola per il club rossonero,spperche sembra serio. L’attaccante è uscito dal campo molto dolorante, al suo posto è entrato Colombo. Le condizioni del calciatore preoccupano in vista delle prossime gare, la prestazione di oggi del croato è stata molto importante.L'articoloper il ...

Jacop83 : “L’infortunio di Rebic sembra serio perché non riusciva a piegare il braccio”...un Mauro Suma sempre sul pezzo. #CrotoneMilan - MilanFo60352769 : L'infortunio di Rebic mi ha rovinato la domenica. - Artoria4Life : Vergognosi quelli che esultano per un brutto infortunio di una squadra avversaria. Quando capiranno che il calcio è… - Alemarss2 : @masolinismo Povero rebic, un infortunio che non auguro a nessuno ?? - Mirco_983 : RT @SimoneCristao: Brutto infortunio per Ante #Rebic che cade male su una ripartenza e dalle immagini (brutte davvero) sembra aver riportat… -