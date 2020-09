Gli effetti del lockdown sul mercato dei videogiochi: si prevede crescita del 41% (58 miliardi) (Di domenica 27 settembre 2020) Il lockdown da Covid ha fatto crescere in modo esponenziale gli introiti nelle casse delle software house specializzate in videogame. Lo scrive il Giornale. Bambini, adolescenti, ma anche adulti, durante lo stop da epidemia hanno cambiato le loro abitudini e giocato molto di più per sconfiggere la noia. Al punto da capovolgere una regola che finora era stata sempre valida, ovvero quella che prevedeva la flessione delle vendite nei mesi che precedono la commercializzazione delle console di nuova generazione. Ora, invece, nonostante a novembre siano previsti il lancio della Xbox Series di Microsoft e della Playstation 5 di Sony, i fatturati delle aziende sono lievitati. Basta guardare quanto accade in America. “Nel solo secondo trimestre, quando il coronavirus era ancora un mostro da debellare, le vendite di videogiochi ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 settembre 2020) Ilda Covid ha fatto crescere in modo esponenziale gli introiti nelle casse delle software house specializzate in videogame. Lo scrive il Giornale. Bambini, adolescenti, ma anche adulti, durante lo stop da epidemia hanno cambiato le loro abitudini e giocato molto di più per sconfiggere la noia. Al punto da capovolgere una regola che finora era stata sempre valida, ovvero quella cheva la flessione delle vendite nei mesi che precedono la commercializzazione delle console di nuova generazione. Ora, invece, nonostante a novembre siano previsti il lancio della Xbox Series di Microsoft e della Playstation 5 di Sony, i fatturati delle aziende sono lievitati. Basta guardare quanto accade in America. “Nel solo secondo trimestre, quando il coronavirus era ancora un mostro da debellare, le vendite di...

fattoquotidiano : TUMORI / GLI EFFETTI SULLA MORTALITÀ Visite saltate e interventi rinviati per il Covid. E gli oncologi lanciano l'a… - lorepregliasco : La vittoria del Sì al #referendum avrà due effetti sulla stabilità di governo: - incentiva gli attuali parlamentar… - BentivogliMarco : Oggi su @repubblica 'Perché non serve il #decretodignità' bilancio di un disastro che ha contribuito a scaricare… - ImfromEurope1 : Beh in effetti questo per l'#Inps è stato un anno d'oro, con tutti gli anziani che sono morti. Raddoppiare lo stipe… - napolista : Gli effetti del #lockdown sul mercato dei #videogiochi: si prevede crescita del 41% (58 miliardi) Sul Giornale. Con… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli effetti Stato di emergenza verso la proroga: gli effetti su smart working, mascherine e tamponi per i viaggiatori esteri Il Sole 24 ORE Inps, Tridico "Non ho deciso io laumento e non prenderó arretrati"

ROMA (ITALPRESS) - "Tutto l'articolo ruota intorno a due falsi: per effetto del decreto interministeriale che stabilisce i compensi del Cda di Inps (e Inail), al sottoscritto sarebbe riconosciuto un a ...

Tridico e lo stipendio raddoppiato, il presidente Inps: «Non ho deciso io e non prenderò gli arretrati»

«Mi ha sorpreso il modo in cui è stata trattata la vicenda, che soprattutto in rete ha scatenato centinaia di commenti sfociati anche in minacce e insulti alla mia persona. Ma a colpirmi è stato anche ...

ROMA (ITALPRESS) - "Tutto l'articolo ruota intorno a due falsi: per effetto del decreto interministeriale che stabilisce i compensi del Cda di Inps (e Inail), al sottoscritto sarebbe riconosciuto un a ...«Mi ha sorpreso il modo in cui è stata trattata la vicenda, che soprattutto in rete ha scatenato centinaia di commenti sfociati anche in minacce e insulti alla mia persona. Ma a colpirmi è stato anche ...