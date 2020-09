GF Vip, Luxuria su Gabriel Garko “Tanti attori costretti a fingersi etero” (Di domenica 27 settembre 2020) Ieri Gabriel Garko ha fatto, tra le righe, il suo coming out. Vladimir Luxuria commenta così quello che è successo ieri al Grande Fratello Vip. View this post on Instagram @adua.del.vesco e @GabrielGarko official , un momento emozionante: il passato che torna prorompente… ed esplode in un sentimento incontrollabile. ❤️ #GFVIP A post shared by Grande … L'articolo GF Vip, Luxuria su Gabriel Garko “Tanti attori costretti a fingersi etero” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di domenica 27 settembre 2020) Ieriha fatto, tra le righe, il suo coming out. Vladimircommenta così quello che è successo ieri al Grande Fratello Vip. View this post on Instagram @adua.del.vesco e @official , un momento emozionante: il passato che torna prorompente… ed esplode in un sentimento incontrollabile. ❤️ #GFVIP A post shared by Grande … L'articolo GF Vip,su“Tantietero” Curiosauro.

Vicky_DM94 : RT @BITCHYFit: Vladimir Luxuria sul coming out di Garko: “Molti vip costretti a fingersi etero”, poi interviene Balotelli - AdriJuve64 : Perchè non l'aveva fatto? bohh eppure se vedeva dio bono. Tranquillo noi te volemo sempre bene. Grande Fratello Vip… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Gabriel Garko e il coming out, le reazioni del mondo dello spettacolo. Luxuria: 'Quanti attori sono costretti a fingere':… - RepubblicaTv : Gabriel Garko e il coming out, le reazioni del mondo dello spettacolo. Luxuria: 'Quanti attori sono costretti a fin… - notizieit : L'attivista ha voluto commentare il discorso dell'attore -