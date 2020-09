Flavio Briatore a Non è l'Arena dopo il Covid: 'Attacco vergognoso al Billionaire perché non siamo i radical chic di Capalbio' (Di domenica 27 settembre 2020) 'Sto benissimo, non sono mai stato male un giorno, la cosa più difficile è stata la quarantena dalla Santanché'. Lo ha detto da Massimo Giletti a ' Non è l'Arena ' su La7. 'La solitudine è tremenda, ... Leggi su leggo (Di domenica 27 settembre 2020) 'Sto benissimo, non sono mai stato male un giorno, la cosa più difficile; stata la quarantena dalla Santanché'. Lo ha detto da Massimo Giletti a ' Non; l'' su La7. 'La solitudine; tremenda, ...

La7tv : #nonelarena Flavio Briatore: 'Chi prende i sussidi non vuole lavorare. La gente deve lavorare, svegliarsi al mattin… - Ettore572 : RT @nonelarena: #nonelarena Flavio #Briatore: 'Chi prende i sussidi non vuole lavorare. La gente deve lavorare, svegliarsi al mattino e and… - lucia_casoni : Non è l'Arena, Massimo Giletti riparte con il botto e fa lo scoop dell'anno: ecco chi riporta in tv - snapmiki : RT @La7tv: #nonelarena Flavio Briatore: 'Chi prende i sussidi non vuole lavorare. La gente deve lavorare, svegliarsi al mattino e andare a… - fanpage : #NonelArena, Flavio Briatore e lo sfogo contro i 'radical chic' di Capalbio -