Chip Chrome & The Mono-Tones, The Neighbourhood | La recensione (Di domenica 27 settembre 2020) Il quarto album dei The Neighbourhood è quello che un quarto album dovrebbe essere: un’ennesima, chiara conferma del perché piacciono. La band di Newbury Park trionfa ancora con Chip Chrome & The Mono-Tones, uscendo dalla zona di comfort, ma sempre volgendole un occhio di riguardo Il ritorno dei The Neighbourhood Quei pazzi dei The Neighbourhood l’hanno fatto un’altra volta, e l’hanno fatto bene. Dopo la ricezione tiepida e la bassa posizione in classifica del loro ultimo album autotitolato, Jesse Rutherford & co si sono guardati in faccia e hanno scritto una parola su un foglio, chiara e semplice: pop alternativo, con tinte di rock. Una privazione di tutti gli orpelli, incluse le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 27 settembre 2020) Il quarto album dei Theè quello che un quarto album dovrebbe essere: un’ennesima, chiara conferma del perché piacciono. La band di Newbury Park trionfa ancora con; The, uscendo dalla zona di comfort, ma sempre volgendole un occhio di riguardo Il ritorno dei TheQuei pazzi dei Thel’hanno fatto un’altra volta, e l’hanno fatto bene. Dopo la ricezione tiepida e la bassa posizione in classifica del loro ultimo album autotitolato, Jesse Rutherford; co si sono guardati in faccia e hanno scritto una parola su un foglio, chiara e semplice: pop alternativo, con tinte di rock. Una privazione di tutti gli orpelli, incluse le ...

