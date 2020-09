Bologna, se Supryaga non arriva l'attacco sarà affidato a Barrow (Di domenica 27 settembre 2020) Bologna - Vladyslav Supryaga o Federico Santander ? Sì, ma solo nel senso in cui l'arrivo a Bologna del talentino della Dinamo Kiev potrebbe portare alla cessione dell'attaccante paraguaiano, perché ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020)- Vladyslavo Federico Santander ? Sì, ma solo nel senso in cui l'arrivo adel talentino della Dinamo Kiev potrebbe portare alla cessione dell'attaccante paraguaiano, perché ...

sportli26181512 : Bologna, se Supryaga non arriva l'attacco sarà affidato a Barrow: Palacio a oggi dà ampie garanzie, ma Mihajlovic t… - bologna_sport : #calciomercato C'è un'alternativa a Supryaga per il #Bologna? - infoitsport : Ben venga Supryaga, ma solo alle condizioni del Bologna. Altrimenti avanti con Santander - news_bologna : Bologna Fc, Supryaga, ma non a tutti i costi. Bigon: 'L'offerta resta quella' - news_bologna : Bologna Fc, Supryaga, ma non a tutti i costi. Bigon: 'L'offerta resta quella' -