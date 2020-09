AUTUNNO: ecco forti perturbazioni sull’Italia. L’Estate 2020 è finita (Di domenica 27 settembre 2020) Serie di perturbazioni autunnali sull’Italia. Ed ecco una nuova serie di perturbazione atmosferica che interesseranno gran parte d’Italia, con un sensibile peggioramento nelle regioni centrali, quelle meridionali e le Isole Maggiori. Saranno interessate dal forte maltempo la Sardegna e le regioni tirreniche. Ma poi anche le regioni dell’Adriatico. Il Nord Italia, ad eccezione delle Venezie e della Romagna, ma anche tratti della Liguria, vedranno condizioni meteo abbastanza buone, trovandosi sottovento alle correnti che giungono da Nord. Tuttavia, si avranno basse temperature soprattutto la notte. Stamattina segnaliamo brinate in alcuni centri urbani della Valle Padana occidentale. Ieri erano avvenuti nell’astigiano. Meteo di oggi, domenica 27: una nuova massa d’aria instabile ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 settembre 2020) Serie diautunnali sull’Italia. Eduna nuova serie di perturbazione atmosferica che interesseranno gran parte d’Italia, con un sensibile peggioramento nelle regioni centrali, quelle meridionali e le Isole Maggiori. Saranno interessate dal forte maltempo la Sardegna e le regioni tirreniche. Ma poi anche le regioni dell’Adriatico. Il Nord Italia, ad eccezione delle Venezie e della Romagna, ma anche tratti della Liguria, vedranno condizioni meteo abbastanza buone, trovandosi sottovento alle correnti che giungono da Nord. Tuttavia, si avranno basse temperature soprattutto la notte. Stamattina segnaliamo brinate in alcuni centri urbani della Valle Padana occidentale. Ieri erano avvenuti nell’astigiano. Meteo di oggi, domenica 27: una nuova massa d’aria instabile ...

meteogiornaleit : Raffica di perturbazioni sull'Italia, oggi e domani acuto maltempo in varie regioni. Rischio anche di nubifragi. Pe… - 80ila : RT @Saliinvetta: Nevicata al Passo dello Stelvio <3 Ecco altre immagini in diretta: - Punsurasri : RT @skichers: ??Autunno~ R.Piumini?? Qndo la terra comincia a dormire sotto una coperta di foglie leggere, quando gli uccelli non cantano ni… - RicetteModenesi : Ecco i primi tortellini della stagione???? grazie ad Annibale e Patrizia. #cucina #ricette #tortellini #brodo… - 23gen : @catecappuccio Ecco, allora confermi la mia teoria: l’autunno piace ai nati in autunno ?? -

Ultime Notizie dalla rete : AUTUNNO ecco AUTUNNO: ecco forti perturbazioni sull’Italia. L’Estate 2020 è finita Meteo Giornale AUTUNNO: ecco forti perturbazioni sull’Italia. L’Estate 2020 è finita

Ed ecco una nuova serie di perturbazione atmosferica che interesseranno gran parte d’Italia, con un sensibile peggioramento nelle regioni centrali, quelle meridionali e le Isole Maggiori. Saranno inte ...

Francia: errori e contraddizioni, contagi sfuggiti di mano

(Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi) Con 14 mila 412 nuovi casi e 39 morti in 24 ore, la Francia sembra prossima alla temuta seconda ondata d’autunno. Un risultato che contrasta con la compe ...

Ed ecco una nuova serie di perturbazione atmosferica che interesseranno gran parte d’Italia, con un sensibile peggioramento nelle regioni centrali, quelle meridionali e le Isole Maggiori. Saranno inte ...(Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi) Con 14 mila 412 nuovi casi e 39 morti in 24 ore, la Francia sembra prossima alla temuta seconda ondata d’autunno. Un risultato che contrasta con la compe ...