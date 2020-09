"Arsenal su Aouar: il Lione chiede 50 milioni" (Di domenica 27 settembre 2020) LONDRA - L'Arsenal vuole Houssem Aouar e non si arrende. Ieri Jean-Michel Aulas , presidente del Lione, ha fatto sapere che la proposta dei Gunners è lontana dalla valutazione del centrocampista che ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) LONDRA - L'vuole Housseme non si arrende. Ieri Jean-Michel Aulas , presidente del, ha fatto sapere che la proposta dei Gunners è lontana dalla valutazione del centrocampista che ...

Glongari : #OL ha due centrocampisti attraverso cui potrebbe fare cassa. Il primo è #Aouar che è confermato come obiettivo del… - sportli26181512 : 'Arsenal su Aouar: il Lione chiede 50 milioni': I gunners si sono visti rifiutare una prima offerta da 35 milioni,… - calciomercatoit : ??#Juventus - #Aouar si allontana: l'#Arsenal alza l'offerta e dalla ???? sottolineano un accordo tra il club inglese… - Szobosalv : @MarcoMartinoli1 Io leggo di Arsenal forte su Aouar , comunque anche secondo me Ounas sarà decisivo nella trattativa - Szobosalv : Comunque credo che Soumaré andrà in una delle due Londinesi. L'Arsenal cerca Aouar e Thomas e proprio come sostitu… -