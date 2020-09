A Madrid proteste contro il lockdown imposto nei quartieri più poveri

Corriere : Proteste a Madrid nelle zone delle restrizioni. Si aggravano Belgio, Olanda e Repubblica Ceca. Nel mondo i morti so… - globalistIT : - laura_pi79 : RT @macche2palle: Alle prime proteste contro il confinamento a Madrid, la polizia spagnola picchia senza pietà i giovani dimostranti. Lo fa… - Mick2117 : RT @macche2palle: Alle prime proteste contro il confinamento a Madrid, la polizia spagnola picchia senza pietà i giovani dimostranti. Lo fa… - Donati7Nicola : RT @macche2palle: Alle prime proteste contro il confinamento a Madrid, la polizia spagnola picchia senza pietà i giovani dimostranti. Lo fa… -

Chiesto le dimissioni del leader conservatore di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, criticato per aver affermato che lo "stile di vita" nelle aree colpite era in parte responsabile dell'aumento dei casi Covid ...(LaPresse) Centinaia di persone in piazza a Madrid, in uno dei quartieri in lockdown nella capitale spagnola per via dei contagi da Coronavirus. I manifestanti chiedono un miglior servizio sanitario.