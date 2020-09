Scuola, polemica sulla frase di un libro per le elementari: "Sei sporca o nera?" (Di sabato 26 settembre 2020) "Sei sporca o sei tutta nera?". Questa è la frase che ha generato una nuova polemica riguardo ai libri di testo nelle scuole, dopo quella della vignetta in cui un bambino di colore dice "io volere imparare italiano bene", contenuta in un libro del gruppo editoriale Raffaello. La denuncia è arrivata su Facebook da Marwa Mahmoud, consigliera comunale di Reggio Emilia e presidente della Commissione consiliare diritti umani, pari opportunità e relazioni internazionali. Leggi su tg24.sky (Di sabato 26 settembre 2020) "Seio sei tutta?". Questa è lache ha geto una nuovariguardo ai libri di testo nelle scuole, dopo quella della vignetta in cui un bambino di colore dice "io volere imparare italiano bene", contenuta in undel gruppo editoriale Raffaello. La denuncia è arrivata su Facebook da Marwa Mahmoud, consigliera comunale di Reggio Emilia e presidente della Commissione consiliare diritti umani, pari opportunità e relazioni internazionali.

