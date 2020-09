Napoli, studente in classe con tosse e febbre: è positivo. Chiude il primo liceo in città (Di sabato 26 settembre 2020) Dopo il caso di San Giuseppe Vesuviano, arriva la prima scuola chiusa per Covid anche a Napoli, nel capoluogo. Si tratta del liceo Fonseca, in pieno centro storico. A risultare positivo al coronavirus uno studente che si era presentato in classici con i sintomi classici (tosse e febbre). Napoli, studente positivo al coronavirus: Chiude il … L'articolo Napoli, studente in classe con tosse e febbre: è positivo. Chiude il primo liceo in città Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 26 settembre 2020) Dopo il caso di San Giuseppe Vesuviano, arriva la prima scuola chiusa per Covid anche a, nel capoluogo. Si tratta delFonseca, in pieno centro storico. A risultareal coronavirus unoche si era presentato in classici con i sintomi classici ().al coronavirus:il … L'articoloincon: èilin città Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

