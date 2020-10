L’Italia andrà sulla Luna per la prima volta: accordo storico con la NASA (Di sabato 26 settembre 2020) L’Italia andrà sulla Luna per la prima volta. Il governo italiano ha sottoscritto un accordo di cooperazione spaziale con la NASA, grazie al quale i nostri astronauti potranno raggiungere la Luna in seno al programma Artemis, quello che porterà la prima donna (e il prossimo uomo) sul satellite della Terra nel 2024. Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti sono i due astronauti che hanno le maggiori possibilità di sbarcare sulla regolite Lunare. Per la prima volta nella storia dell’esplorazione spaziale gli astronauti italiani potranno calpestare il suolo della Luna. Alle 16:30 di venerdì 25 settembre a palazzo Chigi è stato ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 26 settembre 2020) L’Italia andràper la. Il governo italiano ha sottoscritto undi cooperazione spaziale con la, grazie al quale i nostri astronauti potranno raggiungere lain seno al programma Artemis, quello che porterà ladonna (e il prossimo uomo) sul satellite della Terra nel 2024. Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti sono i due astronauti che hanno le maggiori possibilità di sbarcareregolitere. Per lanella storia dell’esplorazione spaziale gli astronauti italiani potranno calpestare il suolo della. Alle 16:30 di venerdì 25 settembre a palazzo Chigi è stato ...

