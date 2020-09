I numeri dell’epidemia in Europa (Di sabato 26 settembre 2020) La seconda ondata di contagi ha superato la prima in molti paesi, ma la situazione generale è molto diversa dalla primavera: lo mostrano i dati sui decessi Leggi su ilpost (Di sabato 26 settembre 2020) La seconda ondata di contagi ha superato la prima in molti paesi, ma la situazione generale è molto diversa dalla primavera: lo mostrano i dati sui decessi

ECalvitti : RT @ilpost: I numeri dell’epidemia in Europa - facells : RT @ilpost: I numeri dell’epidemia in Europa - fradepal : RT @ilpost: I numeri dell’epidemia in Europa - Grosiglioni : RT @ilpost: I numeri dell’epidemia in Europa - ilpost : I numeri dell’epidemia in Europa -

Ultime Notizie dalla rete : numeri dell’epidemia Covid Genova, obbligo di mascherina tutto il giorno nel centro storico Corriere della Sera