Diawara | la Roma rimedia | inserito nella lista degli Over 22

La Roma rimedia all’errore che ha causato la sconfitta a tavolino per 0-3 contro il Verona. Amadou Diawara, infatti, era stato inserito nella lista Under 22 sebbene avesse compiuto 23 anni lo scorso 1 ...

