Daydreamer - Le ali del sogno trama 27 settembre 2020 | Can ha tradito Sanem con Ceyda?

Daydreamer - Le ali del sogno torna domenica 27 settembre 2020 su Canale 5 alle 16:24 con un episodio e la trama anticipa l'ufficializzazione della relazione tra Can e Sanem. La trama lascia forse supporre che Can possa aver tradito Sanem con Ceyda? Il gossip riguardante la relazione tra Can e la Aydin travolge tutti, come anticipa il promo dell'episodio 71. La mamma di Sanem si presenta, furiosa, alla Fikri Harika: come possono, sua figlia e Can, aver nascosto a tutta la famiglia di essere così intimi? Ma soprattutto come possono aver permesso che la ...

