Cobolli Gigli | “Caso Suarez? Sarebbe una macchia per la società”

L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli, in un'intervista ai microfoni di Centro Suono Sport, ha commentato la vicenda Suarez: "È ancora presto per dare giudizi. Spero non ci sia stata superficialità da parte della dirigenza bianconera. Leggo, tuttavia, di alcune intercettazioni telefoniche che condannerebbero la Juve: spero, e credo, che tali voci possano presto rivelarsi infondate ed essere smentite. Altrimenti Sarebbe una macchia per la società".

