Benevento, Inzaghi: “Felice di questo successo e anche sotto di due gol i ragazzi mi piacevano” (Di sabato 26 settembre 2020) Il commento di Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, dopo la vittoria di questo pomeriggio sul terreno della Sampdoria: "In questa squadra mi era piaciuto l'atteggiamento, al di là del due a zero. Volevo giocassimo in quel modo, mi è piaciuta la mentalità. Con quella poi si possono ribaltare i risultati. Sentire i complimenti di Ranieri mi dà grande soddisfazione, poi il percorso è ancora molto lungo e non dobbiamo illuderci. Ma la squadra è stata brava e sono contento".Avete vinto sia te che tuo fratello."Io perdevo, e ho visto il gol di Lazzari sul tabello. Quindi c'è stata una piccola felicità pur sullo svantaggio. Simone è un esempio per tutti noi allenatori, oggi è stata una bellissima giornata per entrambi. Lui non è più una sorpresa, per noi ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) Il commento di Pippo, tecnico del, dopo la vittoria dipomeriggio sul terreno della Sampdoria: "In questa squadra mi era piaciuto l'atteggiamento, al di là del due a zero. Volevo giocassimo in quel modo, mi è piaciuta la mentalità. Con quella poi si possono ribaltare i risultati. Sentire i complimenti di Ranieri mi dà grande soddisfazione, poi il percorso è ancora molto lungo e non dobbiamo illuderci. Ma la squadra è stata brava e sono contento".Avete vinto sia te che tuo fratello."Io perdevo, e ho visto il gol di Lazzari sul tabello. Quindi c'è stata una piccola felicità pur sullo svantaggio. Simone è un esempio per tutti noi allenatori, oggi è stata una bellissima giornata per entrambi. Lui non è più una sorpresa, per noi ...

OptaPaolo : 3 - Il #Benevento di Filippo #Inzaghi è la prima squadra neopromossa a segnare almeno 3 gol in un esordio stagional… - pisto_gol : Samp-Ben 2:3 Bisogna fare i complimenti a Pippo Inzaghi e agli Stregoni:il Benevento sotto 2:0 (Quagliarella Colley… - asaidiani1 : RT @Gazzetta_it: Il super sabato dei fratelli Inzaghi. 'Simone, un esempio'. 'Pippo, te lo meriti' - Aquila6811 : RT @iuiu87: “Sono molto felice per Pippo” “Grazie Simo, io sono molto contento per te” Sono dei meravigliosi puzzoni #inzaghi #lazio #be… - sportli26181512 : Il super sabato dei fratelli Inzaghi. Pippo: 'Papà piangeva al telefono'. 'Simone un esempio': Il super sabato dei… -