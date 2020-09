Azzerare la nostra sovranità: ecco la nuova (vecchia) agenda di Zingaretti (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set – Nicola Zingaretti, dopo le elezioni regionali, ha rilanciato sul ricorso al Mes, sull’abrogazione dei decreti sicurezza di Salvini e sull’adozione dello ius soli. La tentazione era troppo forte per il segretario dem e, data la condizione sciagurata cui versa il Movimento 5 stelle, dal Nazareno ha messo nero su bianco la nuova tabella di marcia del governo. L’esecutivo traballa poiché uno dei due soci, i grillini, si trova in stato comatoso, dunque è possibile che tutto accada nelle prossime settimane, compreso uno strappo da parte del Di Battista tornato il gruppettaro di una volta. Dunque niente rimpasto, i ministri rimangono dove sono per evitare scosse di terremoto che potrebbero rovinare il sogno della sinistra: partorire una legge elettorale proporzionale ed eleggere il nuovo presidente della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set – Nicola, dopo le elezioni regionali, ha rilanciato sul ricorso al Mes, sull’abrogazione dei decreti sicurezza di Salvini e sull’adozione dello ius soli. La tentazione era troppo forte per il segretario dem e, data la condizione sciagurata cui versa il Movimento 5 stelle, dal Nazareno ha messo nero su bianco latabella di marcia del governo. L’esecutivo traballa poiché uno dei due soci, i grillini, si trova in stato comatoso, dunque è possibile che tutto accada nelle prossime settimane, compreso uno strappo da parte del Di Battista tornato il gruppettaro di una volta. Dunque niente rimpasto, i ministri rimangono dove sono per evitare scosse di terremoto che potrebbero rovinare il sogno della sinistra: partorire una legge elettorale proporzionale ed eleggere il nuovo presidente della ...

Ultime Notizie dalla rete : Azzerare nostra Azzerare la nostra sovranità: ecco la nuova (vecchia) agenda di Zingaretti Il Primato Nazionale Pop Bari, al via maxu udienza anti Covid a Bitonto con centinaia di parti civili

