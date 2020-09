Atlantia procede per la sua strada: avviata la procedura per la cessione dell’88% di Aspi (Di sabato 26 settembre 2020) Salta di fatto la trattativa su Autostrade. Viene confermata la volontà di Atlantia di cessione dell’88% di Aspi: si procederà per quotazione o per vendita diretta anche alla Cassa Depositi e Prestiti. Lo scontro giunge ad un epilogo con la risposta di Atlantia alla missiva inviata dalla Cdp in cui veniva suggerito di seguire la linea tracciata dal Governo. La Cassa Depositi e Prestiti aveva richiesto la manleva, ovvero di non dover rispondere in futuro alle responsabilità relative alla vicenda del ponte Morandi. Non si è fatta attendere la risposta da parte di Atlantia: Fabio Cerchiai e Carlo Bertazzo, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Atlantia, hanno chiarito in una nuova missiva destinata a Cdp che ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 settembre 2020) Salta di fatto la trattativa su Autostrade. Viene confermata la volontà dididell’88% di: sirà per quotazione o per vendita diretta anche alla Cassa Depositi e Prestiti. Lo scontro giunge ad un epilogo con la risposta dialla missiva inviata dalla Cdp in cui veniva suggerito di seguire la linea tracciata dal Governo. La Cassa Depositi e Prestiti aveva richiesto la manleva, ovvero di non dover rispondere in futuro alle responsabilità relative alla vicenda del ponte Morandi. Non si è fatta attendere la risposta da parte di: Fabio Cerchiai e Carlo Bertazzo, rispettivamente presidente e amministratore delegato di, hanno chiarito in una nuova missiva destinata a Cdp che ...

