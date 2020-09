Tale e Quale Show, stasera in tv: tutte le trasformazioni, chi è il giudice d’eccezione, giuria, cast (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ tutto pronto: dopo l’ottimo esordio di ascolti della prima puntata sta per tornare il programma più camaleontico della televisione italiana…Tale e Quale Show. Appuntamento da non perdere quello di questa sera, venerdì 25 settembre 2020, su Rai 1 a partire dalle 21:25. Alla conduzione, in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, come sempre c’è Carlo Conti. Il vincitore della prima puntata è stato Virginio, che si è trasformato in Justin Timberlake. Sul podio con lui anche Pago e Giulia Sol, rispettivamente nei panni di Francesco Gabbani e Giorgia. Tale e Quale Show, stasera in tv: tutte le trasformazioni Vediamo tutte le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ tutto pronto: dopo l’ottimo esordio di ascolti della prima puntata sta per tornare il programma più camaleontico della televisione italiana…. Appuntamento da non perdere quello di questa sera, venerdì 25 settembre 2020, su Rai 1 a partire dalle 21:25. Alla conduzione, in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, come sempre c’è Carlo Conti. Il vincitore della prima puntata è stato Virginio, che si è trasformato in Justin Timberlake. Sul podio con lui anche Pago e Giulia Sol, rispettivamente nei panni di Francesco Gabbani e Giorgia.in tv:leVediamole ...

LucaFiorino24 : @FranciscoLuni Non tale e quale ma è un buon prospetto - CorriereCitta : Tale e Quale Show, stasera in tv: tutte le trasformazioni, chi è il giudice d'eccezione, giuria, cast… - carlotta_m48 : RT @georg00114: E prima la conferenza E le clip senza audio E le foto promozionali E le clip con audio E le interviste E tale quale show E… - in_citta : RT @matteocannito: @HuffPostItalia ... non so, ma il proporzionale è stato il nostro sistema dal 1946 al 1993, quasi cinquant’anni diciamo,… - SMSNEWSOFFICIAL : Venerdì 25 settembre alle 21.25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di “Tale e Quale Show” -