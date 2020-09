Samuel Peron in tv il Covid non è così semplice come qualcuno vuol far credere

Leggi su people24.myblog

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il maestro di balloè intervenuto durante la puntata di “Storie Italiane”. Intervistato in collegamento da Eleonora Daniele,ha commentato l’esito dell’ultimo tampone che,annunciato anche da Milly Carlucci con un video pubblicato su “Instagram”, è risultato inaspettatamente positivo. «Sono in isolamento da quattro settimane. Dopo un tampone negativo, l’esito del test fatto sabato scorso è risultato di nuovo positivo. È stata una doccia fredda per me perché dopo l’esito negativo del tampone precedente avevo iniziato ad intravedere la luce in fondo al tunnel» ha dichiaratoai microfoni di Storie Italiane. “Ho trascorso l’estate in Sardegna per ...