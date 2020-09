Sampdoria-Benevento, i convocati di Inzaghi: presente Lapadula (Di venerdì 25 settembre 2020) La lista dei convocati di Filippo Inzaghi per l’esordio in Serie A del suo Benevento contro la Sampdoria. Nella seconda giornata di campionato, entrano in scena anche i campani che recupereranno tra pochi giorni il primo turno contro l’Inter. Tra i convocati di Inzaghi spiccano tutti i nuovi acquisti, tra cui Lapadula e Glik. Di seguito la lista completa. Portieri Montipò, Manfredini, LucatelliDifensori Letizia, Caldirola, Maggio, Tuia, Glik, Foulon, PastinaCentrocampisti Del Pinto, Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita, Hetemaj, VokicAttaccanti Lapadula, Caprari, Di Serio, Moncini, Sau. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) La lista deidi Filippoper l’esordio in Serie A del suocontro la. Nella seconda giornata di campionato, entrano in scena anche i campani che recupereranno tra pochi giorni il primo turno contro l’Inter. Tra idispiccano tutti i nuovi acquisti, tra cuie Glik. Di seguito la lista completa. Portieri Montipò, Manfredini, LucatelliDifensori Letizia, Caldirola, Maggio, Tuia, Glik, Foulon, PastinaCentrocampisti Del Pinto, Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita, Hetemaj, VokicAttaccanti, Caprari, Di Serio, Moncini, Sau.

