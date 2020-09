Sampdoria-Benevento (26 settembre ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 25 settembre 2020) Il ritorno di Pippo Inzaghi da allenatore in serie A coincide con la trasferta a Marassi col suo Benevento, che ha saltato la prima giornata che verrà recuperata la prossima settimana contro l’Inter. La Sampdoria ha esordito perdendo sul campo della Juve, un risultato scontato ma che ha anche confermato i limiti attuali dei blucerchiati. … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 25 settembre 2020) Il ritorno di Pippo Inzaghi da allenatore in serie A coincide con la trasferta a Marassi col suo, che ha saltato la prima giornata che verrà recuperata la prossima settimana contro l’Inter. Laha esordito perdendo sul campo della Juve, un risultato scontato ma che ha anche confermato i limiti attuali dei blucerchiati. … InfoBetting: Scommesse Sportive e

sampdoria : ?? Medici, infermieri e operatori sanitari anti-#COVID invitati al “Ferraris” per #SampBenevento ??… - ricatti88 : RT @DiMarzio: #SerieA, le parole di #Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di #SampdoriaBenevento?? - DiMarzio : #SerieA, le parole di #Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di #SampdoriaBenevento?? - infobetting : Sampdoria-Benevento (26 settembre ore 18:00): formazioni, quote, pronostici - IamCALCIO : Sono 23 i calciatori del #Benevento convocati da mister #Inzaghi per la trasferta di #Genova contro la #Sampdoria d… -