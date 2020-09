Piano con le feste. Regionali? Non è tutto "flusso" quello che luccica (Di venerdì 25 settembre 2020) Paragonare i risultati di elezioni con diversa valenza – europee con amministrative, politiche con Regionali – è un esercizio empirico che spesso dà indicazioni fallaci, anche se fotografa fedelmente i flussi elettorali del momento. Queste Regionali, ad esempio, hanno fatto registrare un indubbio riequilibrio fra maggioranza di governo e opposizione. Per l'Istituto Cattaneo, nelle regioni in cui si è votato, l'area di governo ha superato quella del centrodestra di sei punti (53 a 47), anche se i sondaggi nazionali, sommando i voti di Lega, Forza Italia e Fdi, confermano il vantaggio del centrodestra. Sul fronte dei singoli partiti, il Pd si è confermato primo per consensi nelle regioni chiamate al voto seguito da Lega, Fratelli d'Italia, 5 Stelle e Forza Italia. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) Paragonare i risultati di elezioni con diversa valenza – europee con amministrative, politiche con; un esercizio empirico che spesso dà indicazioni fallaci, anche se fotografa fedelmente i flussi elettorali del momento. Queste, ad esempio, hanno fatto registrare un indubbio riequilibrio fra maggioranza di governo e opposizione. Per l'Istituto Cattaneo, nelle regioni in cui si; votato, l'area di governo ha superato quella del centrodestra di sei punti (53 a 47), anche se i sondaggi nazionali, sommando i voti di Lega, Forza Italia e Fdi, confermano il vantaggio del centrodestra. Sul fronte dei singoli partiti, il Pd si; confermato primo per consensi nelle regioni chiamate al voto seguito da Lega, Fratelli d'Italia, 5 Stelle e Forza Italia. ...

