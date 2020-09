Napoli Genoa – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella seconda giornata di campionato di Serie A 2020/2021 in scena allo stadio San Paolo di Napoli la gara Napoli-Genoa. Al San Paolo arriva il Genoa di mister Maran che nella prima giornata ha rifilato 4 gol al neopromosso Crotone mentre il Napoli di mister Gattuso ha vinto con qualche difficoltà a Parma per 2-0 Napoli – Genoa – Probabili formazioni Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, L. Insigne. Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro Napoli – Genoa – ... Leggi su giornal (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella seconda giornata di campionato di Serie A 2020/2021 in scena allo stadio San Paolo dila gara. Al San Paolo arriva ildi mister Maran che nella prima giornata ha rifilato 4 gol al neopromosso Crotone mentre ildi mister Gattuso ha vinto con qualche difficoltà a Parma per 2-0(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, L. Insigne.(3-5-2): Perin; Biraschi, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro– ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Genoa Napoli-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Napoli, Gattuso chiede un centrocampista: i nomi

Il Napoli si muove sul mercato ... anche Malcuit ha rifiutato una proposta: quella del Parma. Genoa e Crotone insistono per avere Luperto. Younes potrebbe rimanere per completare la lista degli ...

Neopromosse: viaggio tra tonfi ed exploit

Oddio, paradossale definire tali il Napoli ed il Genoa. Ma la stagione 200607 è anomala e destinata a fare storia a sé. Il campionato lo vince infatti una...intrusa, la Juventus, che accompagna così ...

Il Napoli si muove sul mercato ... anche Malcuit ha rifiutato una proposta: quella del Parma. Genoa e Crotone insistono per avere Luperto. Younes potrebbe rimanere per completare la lista degli ...