“Mio figlio è cieco e paraplegico, ma tutti pensano a giudicarmi per un rossetto” (Di venerdì 25 settembre 2020) Si sfoga una mamma italiana, in una lettera scritta ad un conosciuto portale: si sente giudicata, ma le persone si fermano alle apparenze. Veronica con il figlio, Dylan (Fonte foto: Facebook)Si è rivolta a Fanpage.it, la giovane mamma, Veronica La Camera, di 26 anni. Cinque anni fa, dichiara: “Mi è cambiata la vita dall’oggi al domani”. Suo figlio infatti, ha diversi problemi fisici tra cui tetraparesi spastica ed ipovisione. Si sente però giudicata soltanto per il colore del rossetto o per la piega di un vestito e prega le mamme che hanno figli sani ed anche tutti coloro che tendono a giudicare, di andare oltre le apparenze e capire il suo dramma. Veronica, mamma del piccolo Dyaln: “Ho sacrificato la mia vita” Veronica La Camera (Fonte: video fanpage.it)Veronica ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 settembre 2020) Si sfoga una mamma italiana, in una lettera scritta ad un conosciuto portale: si sente giudicata, ma le persone si fermano alle apparenze. Veronica con il, Dylan (Fonte foto: Facebook)Si è rivolta a Fanpage.it, la giovane mamma, Veronica La Camera, di 26 anni. Cinque anni fa, dichiara: “Mi è cambiata la vita dall’oggi al domani”. Suoinfatti, ha diversi problemi fisici tra cui tetraparesi spastica ed ipovisione. Si sente però giudicata soltanto per il colore del rossetto o per la piega di un vestito e prega le mamme che hanno figli sani ed anchecoloro che tendono a giudicare, di andare oltre le apparenze e capire il suo dramma. Veronica, mamma del piccolo Dyaln: “Ho sacrificato la mia vita” Veronica La Camera (Fonte: video fanpage.it)Veronica ...

redazioneiene : 15 anni fa Federico Aldrovandi moriva ucciso durante controllo di polizia. 4 agenti sono stati condannati a 3 anni… - Adnkronos : 15 anni dalla morte di #Aldrovandi, la mamma: 'Non dimenticate mio figlio' - IlContiAndrea : #Fedez “I figli di personaggi con cognomi altisonanti si portano questo peso (...) Spesso mi chiedo se nella societ… - Stefy291222690 : @sandrobah Oddio ?? Vabbè l'ha fatto anche mio figlio. Poi non l'ha fatto più. Stai calmo e rilassati che passa eh!?? - Ilsuperbo89 : @lisytiz Eh no Morra non ha mai lavorato ne 'L'onore e il rispetto'. L'unica fiction in cui credo abbiano lavorato… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mio figlio Dj morta: papà Gioele posta video, 'Così lo cercavano a mio figlio?' Affaritaliani.it