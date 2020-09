“Mai chiesto nulla a De Luca, sempre pronto ai ruoli affidatimi, sono un soldato e resto a disposizione della squadra” (Di venerdì 25 settembre 2020) di Erika Noschese “Non ho mai avuto pretese, sono un soldato e mi occuperò di ciò che il governatore De Luca ritiene sia adatto a me ma credo di aver lavorato bene in commissione Bilancio da presidente”. Parla così Franco Picarone, riconfermato al consiglio regionale della Campania con il Pd, partito che – in provincia di Salerno – si conferma in pole position. Onorevole, lei è stato riconfermato a pieni voti. Gli elettori hanno scelto la continuità con un risultato importante ottenuto da lei e dalla sua squadra… “I numeri sono abbastanza chiari ma devo dire che hanno sorpreso un po’ anche me che non ero in grado di valutare davvero l’incidenza del lavoro fatto. Credo mi abbia aiutato il mio ruolo da presidente ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 25 settembre 2020) di Erika Noschese “Non ho mai avuto pretese,une mi occuperò di ciò che il governatore Deritiene sia adatto a me ma credo di aver lavorato bene in commissione Bilancio da presidente”. Parla così Franco Picarone, riconfermato al consiglio regionaleCampania con il Pd, partito che – in provincia di Salerno – si conferma in pole position. Onorevole, lei è stato riconfermato a pieni voti. Gli elettori hanno scelto la continuità con un risultato importante ottenuto da lei e dalla sua squadra… “I numeriabbastanza chiari ma devo dire che hanno sorpreso un po’ anche me che non ero in grado di valutare davvero l’incidenza del lavoro fatto. Credo mi abbia aiutato il mio ruolo da presidente ...

