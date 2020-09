«Io vuole imparare italiano bene», la vignetta razzista in un libro per la scuola elementare (Di venerdì 25 settembre 2020) «Quest’anno io vuole imparare italiano bene». Questa la frase pronunciata da un bimbo nero raffigurato su un manuale per le scuole elementari. Un libro di letture per le seconde classi che ha già scatenato una bufera. A pubblicarlo è per prima una maestra di scuola elementare di Milano, sul suo profilo Facebook. Nel libro Le avventure di Leo, a pagina 4, l’autore propone un breve testo e una riflessione chiedendo ai bambini di scrivere un proposito per l’anno scolastico appena cominciato. C’è la bimba con i capelli biondi che dice: «Quest’anno vorrei fare tanti disegni con i pennarelli», il bimbo con il ciuffo rosso «Vorrei andare sempre in giardino a ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 settembre 2020) «Quest’anno io». Questa la frase pronunciata da un bimbo nero raffigurato su un manuale per le scuole elementari. Undi letture per le seconde classi che ha già scatenato una bufera. A pubblicarlo è per prima una maestra didi Milano, sul suo profilo Facebook. NelLe avventure di Leo, a pagina 4, l’autore propone un breve testo e una riflessione chiedendo ai bambini di scrivere un proposito per l’anno scolastico appena cominciato. C’è la bimba con i capelli biondi che dice: «Quest’anno vorrei fare tanti disegni con i pennarelli», il bimbo con il ciuffo rosso «Vorrei andare sempre in giardino a ...

