Inzaghi: "Arriveranno rinforzi". Conte: "Vogliamo confermarci" (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA - 'Sarà una stagione difficile, complicata ma Vogliamo ricominciare il nostro cammino dopo che un'annata esaltante' . Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match dI Cagliari,... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA - 'Sarà una stagione difficile, complicata maricominciare il nostro cammino dopo che un'annata esaltante' . Così il tecnico della Lazio Simonealla vigilia del match dI Cagliari,...

marcomempi : @Christi83013660 @DiMarzio @OfficialSSLazio Inzaghi non ha mai chiesto Hoedt. È la ruota di ricambio per giocatori… - Aquila6811 : RT @fbmaarket: LAZIO: ?? Nessun reintegro per Wallace ?? Akpa Akpro e Kiyine bocciati da Inzaghi ?? Arriveranno un difensore centrale(2… - fbmaarket : LAZIO: ?? Nessun reintegro per Wallace ?? Akpa Akpro e Kiyine bocciati da Inzaghi ?? Arriveranno un difensore ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Arriveranno Inzaghi: “Arriveranno rinforzi”. Conte: “Vogliamo confermarci” VIDEO Corriere dello Sport.it Inzaghi: “Arriveranno rinforzi”. Conte: “Vogliamo confermarci” VIDEO

ROMA - “Sarà una stagione difficile, complicata ma vogliamo ricominciare il nostro cammino dopo che un'annata esaltante”. Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match dI Cagliari, ...

Lazio, Inzaghi: "Inizio complicato. Il mercato? C'è tempo""

ROMA - La Lazio è pronta a ripartire per affrontare la stagione della maturità, con obiettivi ben precisi e un rinnovato entusiasmo. Anche se, in occasione del debutto in campionato sabato contro il C ...

ROMA - “Sarà una stagione difficile, complicata ma vogliamo ricominciare il nostro cammino dopo che un'annata esaltante”. Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match dI Cagliari, ...ROMA - La Lazio è pronta a ripartire per affrontare la stagione della maturità, con obiettivi ben precisi e un rinnovato entusiasmo. Anche se, in occasione del debutto in campionato sabato contro il C ...