Intesa Sp: Flor, ‘con pandemia più evidente ruolo privati per bene comune’ (Di venerdì 25 settembre 2020) Milano, 25 set. (Adnkronos) – ‘Le conseguenze della pandemia hanno reso ancora più evidente il significato che può assumere il ruolo di un’azienda privata a sostegno del bene comune. Il contributo di Intesa Sanpaolo ad una crescita sostenibile e inclusiva si esprime sia con programmi strategici di lungo periodo, sia con interventi puntuali e tempestivi come la donazione di 100 milioni alla sanità italiana durante l’emergenza Covid”. Lo ha detto Elena Flor, responsabile Corporate Social Responsibility di Intesa Sanpaolo, alla tavola rotonda ‘Corporate sustainability’ oggi alla 15esima edizione del Festival dell’Economia di Trento. ‘La Dichiarazione consolidata non finanziaria, di cui tra ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Milano, 25 set. (Adnkronos) – ‘Le conseguenze dellahanno reso ancora piùil significato che può assumere ildi un’azienda privata a sostegno delcomune. Il contributo diSanpaolo ad una crescita sostenibile e inclusiva si esprime sia con programmi strategici di lungo periodo, sia con interventi puntuali e tempestivi come la donazione di 100 milioni alla sanità italiana durante l’emergenza Covid”. Lo ha detto Elena, responsabile Corporate Social Responsibility diSanpaolo, alla tavola rotonda ‘Corporate sustainability’ oggi alla 15esima edizione del Festival dell’Economia di Trento. ‘La Dichiarazione consolidata non finanziaria, di cui tra ...

