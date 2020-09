In Italia il coito interrotto è il metodo contraccettivo più diffuso

Leggi su dire

(Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – In Italia solo “il 13% circa della popolazione femminile utilizza i contraccettivi. E’ un dato del 2018, ma in costante diminuzione negli anni, legato al costo elevato che gli anticoncezionali hanno nel nostro Paese e a come viene raccontata la contraccezione: sempre in termini di paura. Il contraccettivo più diffuso, se così lo vogliamo chiamare, resta il coito interrotto“. In occasione della Giornata mondiale della contraccezione, che ricorrerà domani, 26 settembre, Anna Pompili, ginecologa e cofondatrice di Amica-Associazione Medici Italiani Contraccezione e Aborto, in un’intervista all’agenzia di stampa Dire lancia un messaggio chiaro: occorre cambiare punto di vista, “le donne e gli uomini di questo Paese debbono capire che non hanno bisogno di tutele, che è tempo che rivendichino il loro diritto a scegliere sul proprio corpo e sulla loro vita, ad avere una sessualità libera che passa attraverso l’accessibilità a metodi contraccettivi sicuri, che non c’è nessuno che può decidere per loro”. A provocare diffidenza nel loro utilizzo, per Pompili, è anche l’accento posta “sui pericoli, con un’assurda enfatizzazione del rischio di trombosi per la contraccezione ormonale” che mette in ombra “i vantaggi che invece può avere sulla salute”.I FALSI MITI SULLA PILLOLA