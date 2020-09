“Ilicic è tornato a scherzare, fa battute, è quasi guarito. Ha sofferto molto” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Ilicic è tornare a fare battute: mi ha chiesto cosa avesse il nuovo arrivo Miranchuk più di lui. ‘La testa’, gli ho risposto ridendo”. Gian Piero Gasperini per la prima volta dopo mesi parla di Ilicic col sorriso. Il male – probabilmente una forte depressione – che l’ha colpito durante il lockdown l’aveva tenuto lontano dall’Atalanta nel finale di stagione. E ora il tecnico ricomincia a parlarne come di un calciatore, più che un lungodegente. “Non gli metto fretta, l’importante è che abbia messo alle spalle il brutto momento che ha passato. Ha ricominciato e su di lui siamo più fiduciosi di qualche settimana fa, ma si allena con la squadra solo da tre giorni. Sta lavorando con buona continuità, anche se non ha fatto le partitelle: è solo questione di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) “Ilicic è tornare a fare: mi ha chiesto cosa avesse il nuovo arrivo Miranchuk più di lui. ‘La testa’, gli ho risposto ridendo”. Gian Piero Gasperini per la prima volta dopo mesi parla di Ilicic col sorriso. Il male – probabilmente una forte depressione – che l’ha colpito durante il lockdown l’aveva tenuto lontano dall’Atalanta nel finale di stagione. E ora il tecnico ricomincia a parlarne come di un calciatore, più che un lungodegente. “Non gli metto fretta, l’importante è che abbia messo alle spalle il brutto momento che ha passato. Ha ricominciato e su di lui siamo più fiduciosi di qualche settimana fa, ma si allena con la squadra solo da tre giorni. Sta lavorando con buona continuità, anche se non ha fatto le partitelle: è solo questione di ...

