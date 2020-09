Il Samaritano è buono | ma non è questo il punto

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ritengo che l’eutanasia e il suicidio assistito non debbano essere considerati o addirittura promossi come la via d’uscita dalle situazioni di grave malattia e grande sofferenza che segnano purtroppo la vita di tanti esseri umani, tendendola verso la soglia dell’insopportabile.E ritengo, per quanto riguarda l’Italia, così come ribadito dalla Corte Costituzionale proprio nella sentenza nella quale ha indicato i criteri che possono giustificare alcune eccezioni di assistenza al suicidio (la n. 242 del 2019, che riprende l’ordinanza n. 207 del 2018), che il dovere fondamentale dello Stato sia quello di tutelare la vita di ogni individuo e non quello, diametralmente opposto, di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Dal diritto alla vita non può essere fatto derivare il diritto ...