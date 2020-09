Decreti sicurezza | ripartono i lavori | spazzate via le norme di Salvini

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il ministro dell’interno Lamorgese sta per ultimare il testo sui nuovi. Dopo il passaggio in Consiglio dei Ministri, le nuovefaranno il loro regolare iter nelle due aule del Parlamento. Sta per partire ufficialmente l’iter dei nuoviproposti dal nuovo Governo. Il primo passaggio riguarderà il decreto relativo all’immigrazione, sul … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Revisione dei "decreti sicurezza" in arrivo. La ministra dell’Interno Lamorgese conferma che «dovranno essere esaminati in uno dei prossimi Consigli dei ministri». Il premier Conte è d’accordo. E ...Il ministro dell’interno Lamorgese sta per ultimare il testo sui nuovi decreti sicurezza. Dopo il passaggio in Consiglio dei Ministri, le nuove norme faranno il loro regolare iter nelle due aule del P ...