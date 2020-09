Coronavirus | i dati del 25 settembre

(Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.912, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 306.235. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 938 unità, quindi al momento risultano positive 47.718 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 244, con un decremento di 2 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 2.737, ovvero 6 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 44.737, con un incremento di 934 unità sul dato di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 20 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 35.801. Da ieri si registrano anche 954 nuove guarigioni, ...

