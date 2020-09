Cagliari: Di Francesco, "operazione Godin? voto 10" (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - Cagliari, 25 SET - Di Francesco felice per l'arrivo di Godin: oggi primo allenamento, domani in campo contro la Lazio, forse già dal primo minuto. Il voto all'operazione? "Dieci - ha detto l'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, -, 25 SET - Difelice per l'arrivo di: oggi primo allenamento, domani in campo contro la Lazio, forse già dal primo minuto. Ilall'? "Dieci - ha detto l'...

sportli26181512 : #Cagliari, Di Francesco: 'Lazio forte. Vogliamo il risultato': Il tecnico: 'Affrontiamo una grande squadra, con tan… - ossobuco20111 : Cagliari: Di Francesco, 'operazione Godin? voto 10' - msg_emanuele : RT @CentotrentunoC: #DIFRANCESCO ?? Vigilia della sfida con la #Lazio caratterizzata dal colpo #Godin in casa #Cagliari ?? Ma il tecnico pes… - msg_emanuele : RT @Calcio_Casteddu: Le parole ?? del tecnico rossoblù ???? alla vigilia della difficile sfida tra #CagliariCalcio e #Lazio. #DiFrancesco #Cag… - laziopress : Cagliari, Di Francesco in conferenza: “Pensiamo a noi e non alla Lazio” -