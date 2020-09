Beyoncé: sua mamma svela l’origine del nome (…e ti lascerà stupito) (Di venerdì 25 settembre 2020) Perché Beyoncé si chiama proprio così? A scegliere il nome è stata sua mamma Tina Knowles-Lawson come confessato durante il primo episodio del podcast In My Head with Heather Thomson. “Beyoncé” in realtà non è un nome, bensì un cognome, quello del nonno della popstar (papà della signora Tina). “Il mio nome era Celestine Beyoncé, a quel tempo però non era una cosa interessante avere un nome strano. Io desideravo che il mio nome fosse Linda Smith perché quello sì che era un nome fantastico”. Col tempo Celestine ha iniziato a farsi chiamare col diminutivo ‘Tina’ e quando si è sposata con Mathew Knowles ha perso il ... Leggi su biccy (Di venerdì 25 settembre 2020) Perché Beyoncé si chiama proprio così? A scegliere ilè stata suaTina Knowles-Lawson come confessato durante il primo episodio del podcast In My Head with Heather Thomson. “Beyoncé” in realtà non è un, bensì un cog, quello del nonno della popstar (papà della signora Tina). “Il mioera Celestine Beyoncé, a quel tempo però non era una cosa interessante avere unstrano. Io desideravo che il miofosse Linda Smith perché quello sì che era unfantastico”. Col tempo Celestine ha iniziato a farsi chiamare col diminutivo ‘Tina’ e quando si è sposata con Mathew Knowles ha perso il ...

