Assemblea del M5s, tre scenari per il rilancio (Di venerdì 25 settembre 2020) Vito Crimi ha proposto all'Assemblea dei gruppi parlamentari la scelta tra capo politico unico da votare subito, leadership collegiale da votare sempre subito o percorso per gli stati generali Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 settembre 2020) Vito Crimi ha proposto all'dei gruppi parlamentari la scelta tra capo politico unico da votare subito, leadership collegiale da votare sempre subito o percorso per gli stati generali

Giorgiolaporta : Ricordo bene quel #23settembre di 25 anni fa: tornai a casa con un braccio e una spalla rotti. Avevo appena 16 anni… - ignaziocorrao : Mi giunge notizia di una convocazione da parte de “il direttivo” per un’assemblea congiunta dei parlamentari #M5S d… - repubblica : RT @RepubblicaTv: M5s, i pentastellati provano a ripartire: & #8220;Facciamo come la fenice. Scissione? Non si abbandona la barca in diffic… - E_Futura : RT @AceaGruppo: #AceaGruppo partecipa a #verdeblufestival: tre giorni di incontri, talk show e approfondimenti per parlare di sostenibilità… - RepubblicaTv : M5s, i pentastellati provano a ripartire: & #8220;Facciamo come la fenice. Scissione? Non si abbandona la barca in… -

Ultime Notizie dalla rete : Assemblea del Superbonus del 110%: tutti i nodi in condominio tra assemblea e morosità. A cosa stare attenti Il Sole 24 ORE Ubi Banca: in assemblea per rinnovo cda solo la lista di Intesa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 set - In vista dell'assemblea di Ubi Banca del 15 ottobre, che dovra' eleggere il nuovo cda, e' stata depositata una sola lista di candidati, quella present ...

Gnv ritrova l’utile nel 2019

L’assemblea degli azionisti di Gnv ha approvato i risultati realizzati dalla compagnia nel 2019, registrando un consolidamento su tutte le linee di business, un deciso miglioramento dei principali ind ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 set - In vista dell'assemblea di Ubi Banca del 15 ottobre, che dovra' eleggere il nuovo cda, e' stata depositata una sola lista di candidati, quella present ...L’assemblea degli azionisti di Gnv ha approvato i risultati realizzati dalla compagnia nel 2019, registrando un consolidamento su tutte le linee di business, un deciso miglioramento dei principali ind ...