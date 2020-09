AresGate: Alberto Tarallo avrebbe diffidato Mediaset (Di venerdì 25 settembre 2020) Alberto Tarallo L’ormai noto AresGate potrebbe avere i minuti contati, almeno a Mediaset? La vicenda, innescatasi in seguito alle pesantissime dichiarazioni fatte nella casa del Grande Fratello Vip da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, ha infatti direttamente coinvolto il produttore Alberto Tarallo, ormai identificato dai più come il “Lucifero” di cui parlavano i due attori in merito ai soprusi che avrebbero subito quando lavoravano per la Ares Film. Tuttavia, nelle scorse ore, è arrivata una diffida che vorrebbe impedire a Canale 5 e a tutte le sue trasmissioni di parlarne. Un “obbligo” al silenzio, che sarebbe stato chiesto dallo stesso Tarallo, pronto a ricorrere per vie legali qualora l’argomento ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 25 settembre 2020)L’ormai notopotrebbe avere i minuti contati, almeno a? La vicenda, innescatasi in seguito alle pesantissime dichiarazioni fatte nella casa del Grande Fratello Vip da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, ha infatti direttamente coinvolto il produttore, ormai identificato dai più come il “Lucifero” di cui parlavano i due attori in merito ai soprusi chero subito quando lavoravano per la Ares Film. Tuttavia, nelle scorse ore, è arrivata una diffida che vorrebbe impedire a Canale 5 e a tutte le sue trasmissioni di parlarne. Un “obbligo” al silenzio, che sarebbe stato chiesto dallo stesso, pronto a ricorrere per vie legali qualora l’argomento ...

